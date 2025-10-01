Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez tendrán la boda más cara del siglo: ¿Invitarán a Lionel Messi?

Cristiano Ronaldo, actual delantero y capitán del Al-Nassr está inmerso en todos los preparativos para lo que será la boda más cara del siglo, donde junto a su novia Georgina Rodríguez, se darán el Sí.

Tras nueve años de relación y cinco hijos en común, la pareja está organizando lo que promete ser una de las bodas más lujosas y mediáticas de los últimos tiempos.

Como se recuerda hace un mes, la noticia fue confirmada por la pareja, cuando se mostró la joya que le dio CR7 a Georgina que está valorada entre 3 y 7 millones de dólares.

Una boda de otro planeta

Ante este evento, ya se habla de quienes estarán presentes en la ceremonia, y es que la lista de invitados a la boda incluye a figuras destacadas del mundo del deporte, como David Beckham, Rafael Nadal y Novak Djokovic.

También asistan excompañeros del "Bicho" de equipos como el Real Madrid, Manchester United y Juventus. Este evento reunirá a algunas de las personalidades más influyentes y admiradas del ámbito deportivo y todos se preguntan ¿Invitarán a Lionel Messi?

Cabe recordar que, la relación de Cristiano y Georgina comenzó en 2016 cuando ambos se conocieron en una tienda Gucci. La hispano-argentina trabajaba en la tienda y desde entonces todo parecer ser un cuento de hadas para la pareja.