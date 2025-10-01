Lima se quedó con el título del sóftbol en los Juegos Deportivos Nacionales IPD 2025

A pesar de un intenso sol en el Complejo Deportivo IPD Andrés Avelino Cáceres de Villa María del Triunfo, el club Rangers de Jesús María se proclamó campeón de sóftbol femenino en los Juegos Deportivos Nacionales IPD 2025.

En una reñida final y con el aliento de sus hinchas, las chicas del Rangers superaron por 2-0 al Lima Sóftbol Club de San Luis, para quedarse con el título en esta disciplina que fue una de las cuatro invitadas al torneo.

La mejor jugadora de la final fue la experimentada María Pizarro, integrante de la selección mayor, quien con 12 strikeout propinados ayudó a su equipo a quedarse con la victoria.

FOMENTANDO OTROS DEPORTES

En el duelo por el tercer puesto, el representativo de Canto Grande derrotó 10-1 a Exhibición U15, conformado por integrantes de esta categoría de la Federación Peruana de Sóftbol.

Cabe destacar que otras disciplinas invitadas al torneo son el tenis de campo, kickingball y el pickleball.