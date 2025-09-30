Cusco FC goleó 4-0 a Deportivo Garcilaso y se acerca al líder Universitario

Con este triunfo, Cusco FC suma 22 puntos en el Torneo Clausura y queda a solo dos unidades del líder Universitario, que actualmente tiene 24 puntos.

Cusco FC logró una contundente victoria este martes al imponerse 4-0 a Deportivo Garcilaso en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, por la jornada 12 del Torneo Clausura. El equipo dirigido por Miguel Rondelli mostró solidez y se recuperó tras sus recientes derrotas ante ADT y Universitario.

El primer tanto llegó temprano, a los 14 minutos, cuando Luis Colitto abrió el marcador tras una precisa asistencia de Iván Colman. Aunque Garcilaso intentó reaccionar, la "Máquina Dorada" supo controlar el juego y mantener a raya los ataques de su rival.

En la segunda mitad, Miguel Aucca fue la gran figura al marcar un doblete en apenas 11 minutos, a los 55’ y 66’, ampliando la diferencia a favor de los locales. El resultado se cerró a los 88 minutos con un autogol de Jefferson Portales, que decretó la goleada.

SE ACERCA A LA PUNTA

Con este triunfo, Cusco FC suma 22 puntos en la tabla y queda a solo dos unidades del líder Universitario, que cuenta con 24 y que deberá vencer a Alianza Atlético en Trujillo para mantener su ventaja en la cima del Torneo Clausura.