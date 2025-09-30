“Alianza Lima ya inició conversaciones con Pedro Gallese”, revela periodista deportivo

Al parecer la historia de Pedro Gallese en la Major League Soccer (MLS) con el Orlando City, estaría llegando a su fin, de acuerdo a las revelaciones del periodista deportivo peruano Carlos Alberto ‘El Tigrillo’ Navarro, el arquero de la Selección Peruana podría retornar al torneo local.

¿CUÁL SERÍA EL CLUB INTERESADO?

De acuerdo a la información que maneja el comunicador, el popular ‘Pulpo’ habría tenido una serie de charlas con los directivos de Alianza Lima para defender la indumentaria blanquiazul de cara a la Liga 1 2026.

“Que Alianza Lima ya había iniciado conversaciones con Pedro Gallese (...) Alianza Lima pretende contratar al mejor arquero de los últimos años Yo no estoy tirando nombres, estoy lanzando ese nombre porque tengo información", mencionó.

Cabe mencionar que, de concretarse la llegada de Gallese a tienda íntima, buscaría su revancha con la camiseta grone, ya que, en la temporada 2019, el guardameta nacional perdió la final del torneo de aquel año ante Deportivo Binacional.