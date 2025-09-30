Ministerio de Cultura pide sanciones para Cienciano por insultos racistas contra Eryc Castillo

El Ministerio de Cultura (Mincul), se pronunció tras conocerse que el futbolista de Alianza Lima, Eryc Castillo, fue víctima de insultos racistas provenientes de un sector de la tribuna local del estadio Inca Garcilaso de la Vega, durante el partido ante Cienciano, por la fecha 11 del Torneo Clausura.

Mediante un comunicado, el Mincul expresó su rechazo a las expresiones racistas contra el futbolista ecuatoriano e instó a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) a iniciar un proceso de sanción contra el cuadro cusqueño.

"Rechazamos rotundamente el acto de discriminación que deshumaniza a ciudadanos afrodescendientes por su color de piel. Invocamos a la hinchada a promover el respeto y la convivencia en las tribunas", expresó Gustavo Oré, director de Diversidad Cultural y Eliminación de la Discriminación Racial del Mincul.

ANTECEDENTES

Asimismo, desde el Mincul recordaron que apenas la semana pasada se había suscitado un hecho similar, en el cuál la víctima fue la futbolista del club Los Chankas, Sashenka Porras, durante el encuentro ante la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco por el Fútbol Femenino.