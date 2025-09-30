Jorge Fossati sobre Alianza Atlético: "Es un equipo que no condice la tabla con lo que bueno que es"

El director técnico de Universitario de Deportes, Jorge Fossati, se pronunció en la previa del partido entre el cuadro merengue ante su similar de Alianza Atlético de Sullana, por la fecha 12 del Torneo Clausura.

En declaraciones a la prensa antes de viajar a Trujillo, el estratega uruguayo llenó de elogios al equipo norteño y aseguró que el compromiso de este jueves será de pronóstico reservado.

"Alianza Atlético es un equipo que para mí que no condice la tabla con lo que bueno que es. Vamos a tener que hacer un gran partido para poder traernos los puntos", dijo a su llegada al aeropuerto.

¿A QUÉ HORA JUEGAN?

Cabe precisar que el partido entre el cuadro merengue y el "Vendaval" se llevará a cabo este viernes 3 de octubre desde las 6:00 pm en el estadio Mansiche de Trujillo.