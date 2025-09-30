¡Yordy Reyna anotó golazo en Rusia! Corrió más de 60 metros y le dio el triunfo al Rodina Moscú

El delantero peruano anotó su primer gol de la temporada con una espectacular jugada individual en la victoria 2-0 sobre Sokol Saratov.

Rodina Moscú celebró su segundo triunfo en la liga rusa al imponerse 2-0 sobre Sokol Saratov. Los tantos llegaron gracias a Kirill Ushatov y Yordy Reyna, quien se llevó todos los elogios por la calidad de su anotación.

La acción se produjo a los 70 minutos, cuando Reyna tomó el balón en su propio campo y emprendió una carrera de más de 60 metros. Con potencia y velocidad, dejó atrás a sus rivales y definió con un sutil toque por encima del portero.

El tanto significó el primero del delantero peruano en la temporada y confirmó su buena adaptación al Rodina Moscú, equipo al que llegó para reforzar el ataque. Sus compañeros no dudaron en felicitarlo efusivamente por la jugada.

SE CONSOLIDAD COMO TITULAR

Con este resultado, Rodina Moscú suma confianza en el torneo ruso y Yordy Reyna se convierte en una de las piezas ofensivas más destacadas de su plantel, con la ilusión de seguir sumando protagonismo en la liga rusa.