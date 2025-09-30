¡Con doblete de Vizeu! Sporting Cristal venció 3-0 a Ayacucho FC por el Torneo Clausura

El equipo rimense se impuso con goles de Ian Wisdom y Felipe Vizeu. Con este triunfo, los celestes se mantienen en la pelea por la punta.

Sporting Cristal volvió al triunfo y lo hizo con autoridad. En el estadio Alberto Gallardo, los dirigidos por Paulo Autuori derrotaron 3-0 a Ayacucho FC por la fecha 12 del Torneo Clausura, en un partido donde marcaron diferencias desde los primeros minutos.

El primer tanto llegó a los 6 minutos, cuando Leandro Sosa envió un centro preciso para que Ian Wisdom conectara de cabeza y venciera al arquero visitante. El dominio celeste se consolidó rápidamente con la figura de Felipe Vizeu, que amplió la ventaja a los 23’ tras aprovechar un pase de Jesús Pretell.

La superioridad rimense se reflejó nuevamente a los 38 minutos. Santiago González desbordó por la banda derecha y habilitó a Vizeu, que con un remate de zurda selló el 3-0 definitivo, completando así su doblete en la jornada.

¿CÓMO VA LA TABLA?

En el segundo tiempo, Cristal mantuvo el control del partido, generando opciones de gol pero sin mover más el marcador. Con este resultado, los celestes suman 19 puntos, igualando la línea de Cusco FC y manteniéndose en el segundo lugar del Clausura, a la expectativa de lo que ocurra en lo alto de la tabla.