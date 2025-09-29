Franco Navarro anuncia medidas con Carlos Zambrano por sus expulsiones: "Es momento de sentarnos y corregir"

El director deportivo de Alianza Lima, Franco Navarro, se pronunció tras la dura derrota del cuadro íntimo por 2-1 en su visita al Cienciano del Cusco, encuentro válido por la fecha 11 del Torneo Clausura.

Al respecto, el directivo blanquiazul expresó su pesar ante la necesidad de puntos y el momento que atraviesan en el aspecto anímico tras la eliminación en cuartos de final de la Copa Sudamericana ante la Universidad de Chile.

"Tenemos que apretarnos y corregir muchas cosas en la interna, como equipo, como grupo", manifestó Navarro en declaraciones para L1 Max tras el duelo ante el "Papá" en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

SOBRE CARLOS ZAMBRANO

Asimismo, Navarro anunció medidas correctivas ante las constantes expulsiones del defensa Carlos Zambrano, quien vio la tarjeta roja en el encuentro de ayer ante los cusqueños.

"También por los excesos en el tema de las expulsiones. Yo creo que ya es momento de sentarnos y corregir el tema de Carlos, que lo vamos a hacer en la interna y tratar de ponerle el pecho y seguir adelante, porque esto no termina y hay que seguir", sostuvo.