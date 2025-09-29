Carlos Zambrano tras ser expulsado ante Cienciano: “Me siento responsable por el resultado”

El último domingo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega en Cusco, Alianza Lima no pudo ante Cienciano y terminó perdiendo 2-1. Durante el partido, el defensor Carlos Zambrano fue expulsado tras un codazo contra Santiago Arias.

La nueva tarjeta roja que recibió el popular ‘Káiser’ causó la molestia de los hinchas blanquiazules mediante sus redes sociales, causando que el propio zaguero central saliera a pronunciarse sobre está nueva situación.

¿QUÉ DIJO CARLOS ZAMBRANO?

En medio de una conversación con ‘Fútbol en América’, Carlos Zambrano aseguró que su expulsión condicionó al plantel íntimo en el resultado. Además, precisó que no está atravesando un buen momento.

“Sinceramente, es muy dura. En lo personal también duele mucho lo que estoy pasando, pero son cosas que se dan en el fútbol. Simplemente, me siento culpable y responsable, no solamente en este partido, sino también en otros que han pasado”, mencionó.

Cabe mencionar que, el ´Kaiser’ recibió su última tarjeta roja en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 ante la Universidad de Chile en Matute. En aquel duelo, el plantel íntimo jugó más de 30 minutos con 10 hombres.