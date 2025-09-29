¿Cuál fue el combate más corto de Wéstermania? Conoce la lucha que tuvo una duración de 6 segundos

WrestleMania ha sido escenario de combates memorables, batallas históricas y momentos icónicos en la industria de la lucha libre. Sin embargo, uno de los recuerdos más curiosos que dejó este espectáculo masivo fue el enfrentamiento relámpago entre The Rock y Erick Rowan, ocurrido en WrestleMania 32, el cual se convirtió en el combate más breve de la historia del evento.

Seis segundos que marcaron un récord

En aquella edición, celebrada en el 2016, la inesperada aparición de The Rock en el ring derivó en un reto lanzado por la Wyatt Family. Erick Rowan aceptó el desafío, pero lo que parecía una lucha convencional terminó en apenas seis segundos. La "Roca" aplicó un contundente Rock Bottom y logró el conteo de tres, estableciendo un récord que hasta hoy sigue vigente como el combate más corto de WrestleMania.

Tras la campana, la tensión continuó. Los miembros de la familia Wyatt intentaron emboscar al campeón de Hollywood, pero la situación dio un giro aún más sorprendente con la entrada de John Cena, quien se unió a The Rock para repeler el ataque. La arena estalló en ovaciones ante este encuentro inesperado entre dos de las figuras más grandes de la WWE.

Este momento, aunque fugaz, quedó grabado en la memoria de los fanáticos. No solo rompió récords de duración, sino que también consolidó la capacidad de WrestleMania para generar instantes únicos que combinan sorpresa, espectáculo y la fuerza de sus leyendas.