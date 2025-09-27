Universitario ganó 3-2 a Cusco FC en el Monumental por la fecha 11 del Clausura

El sábado 27 de septiembre, Universitario de Deportes se impuso por 3-2 ante Cusco FC en el estadio Monumental, en un enfrentamiento correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El choque generó expectativa por la lucha por el liderato, y la ‘U’ respondió con carácter frente a un rival que no se entregó.

Valera fulminante y reacción cusqueña

Durante el primer tiempo, Universitario consiguió una ventaja de dos goles gracias a actos ofensivos efectivos: Alex Valera abrió el marcador y Williams Riveros lo amplió. Antes del descanso, Cusco FC descontó con un cabezazo de Facundo Callejo que metió tensión al partido.

En la segunda mitad, Valera no perdonó y convirtió un penal que le dio su doblete, mientras que Cusco FC respondió con nuevo penal de Juan Manuel Tévez, pero no fue suficiente para evitar su derrota.

Un triunfo que vale más que tres puntos

Con este resultado, Universitario amplió su ventaja en la tabla del Clausura sobre su perseguidor, obteniendo cinco puntos de diferencia sobre Cusco FC. Además, el partido no careció de dramatismo: el juego se detuvo tras un choque entre Reyna y Aucca, que dejó al lateral crema con un corte en la nariz.