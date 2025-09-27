UEFA estaría considerando la suspensión de Israel de todas sus competiciones

La UEFA (Unión Europea de Asociaciones de Fútbol) avanza hacia una votación para suspender a Israel de todas sus competiciones debido a la guerra en Gaza.

Fuentes involucradas en la propuesta confirmaron a la agencia AP que la UEFA, ente rector del fútbol en Europa, estaría avanzando en promover una votación de los miembros de su Comité Ejecutivo para suspender a los equipos y selecciones de Israel.

Como se recuerda una medida similar se mantiene con la selección y los clubes rusos desde la invasión a Ucrania en febrero de 2022.

La FIFA se negó a comentar al respecto

Fueron dos las fuentes que declararon a dicho medio, bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad del tema, y ahora están a la espera que la mayoría de los 20 miembros del Comité Ejecutivo de la UEFA apoyen el llamado a suspender a los equipos israelíes de los partidos internacionales, dijeron.

Sobre este tema, la FIFA se negó a comentar al respecto mientras su presidente Gianni Infantino, se encuentra esta semana en la oficina satélite de la FIFA en la Torre Trump en Manhattan, mientras asiste a eventos al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Cabe señalar que, el consejo rector de la FIFA tiene previsto reunirse en Zúrich la próxima semana. El consejo de 37 miembros incluye a ocho de la UEFA.