Universitario vs. Cusco FC: posible once de Fossati para el duelo en el Estadio Monumental

Este sábado desde las 6:00 p.m. Universitario recibirá en el Estadio Monumental a Cusco FC por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. De conseguir un triunfo, los cremas continuarán como líderes del certamen con 24 puntos.

Los merengues saben que no será un partido fácil, por lo que, el entrenador del equipo, Jorge Fossati enviará a sus mejores hombres al gramado de Ate, con la obligación de hacer respetar la localía.

POSIBLE ALINEACIÓN CREMA

Sebastián Britos, Anderson Santamaría, Williams Riveros, Matías Di Benedetto, Andy Polo, José Carabalí, Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, Álex Valera y Jairo Vélez, serían los elegidos por el ‘Nono’.

Cabe mencionar que, en la temporada 2024, Universitario recibió a Cusco FC en el Estadio Monumental. El compromiso favoreció a los cremas tras anotación de Alex Valera. ¿Podrá a volver a repetirse la historia?