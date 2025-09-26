Franco Navarro: "A nivel internacional hemos recobrado lo que Alianza Lima se merece"

El director deportivo de Alianza Lima, Franco Navarro, se pronunció tras la derrota del cuadro íntimo por 2-1 en su visita a la Universidad de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, resultado que los dejó fuera del certamen continental.

En declaraciones a la prensa, el directivo blanquiazul, pese a la dura eliminación a manos del cuadro chileno, destacó la campaña realizada por los dirigidos del profesor Néstor Gorosito.

"Me siento muy orgulloso de de este grupo de jugadores, del cuerpo técnico, de la gerencia general y de todos y cada uno de los que integran Alianza Lima. A nivel internacional hemos recobrado lo que Alianza se merece de ser un equipo que puede competir de igual a igual con cualquier equipo que se le ponga al frente", dijo.

SOBRE LA HINCHADA

Asimismo, Navarro expresó su agradecimiento a la hinchada aliancista por acompañar al equipo siempre en las buenas y en las malas: "El hincha también merece un reconocimiento importante porque nos ha seguido a todos lados, desde acá mi cariño y agradecimiento en nombre del equipo", sostuvo.