Gorosito tras eliminación de la Copa Sudamericana: "Teníamos mucha ilusión de llegar a la final"

El director técnico de Alianza Lima, Néstor Gorosito, se pronunció tras la derrota del cuadro blanquiazul por 2-1 en su visita a la Universidad de Chile, resultado que los dejó fuera de la Copa Sudamericana.

En conferencia de prensa tras el encuentro, el estratega íntimo expresó su profundo pesar por el resultado en Coquimbo, y destacó las cualidades del conjunto chileno que lo llevaron a ganar la serie.

"Estamos tan dolidos como los jugadores, teníamos mucha ilusión de llegar a la final. Quedamos afuera contra un buen equipo, que hoy encontró los goles al principio del partido, es un equipo que lleva mucho trabajo junto", dijo.

SOBRE PEDRO AQUINO

Asimismo, Gorosito explicó la suplencia de Pedro Aquino en el partido de anoche: "Hace un tiempo que no jugaba 90 minutos y nos pidió no entrenar. Jugó un excelente partido ante Comerciantes y nos dijo que estaba extremadamente cansado", sostuvo.