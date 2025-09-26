Perú suma sus primeras medallas en el Campeonato Sudamericano Juvenil de Deportes Acuáticos Río 2025

La delegación peruana inició con éxito su participación en el Campeonato Sudamericano Juvenil de Deportes Acuáticos Río 2025, al conquistar ocho medallas en la disciplina de natación gracias al desempeño de los integrantes del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del IPD.

En la primera fecha, las preseas llegaron en la prueba de 200 metros mariposa, Valentina Quispe se coronó campeona sudamericana en la categoría Juvenil A damas, con un tiempo de 2:21.02, obteniendo la medalla de oro, mientras Fiorella Rodríguez, en la misma prueba, alcanzó la medalla de plata con 2:24.01 y en Juvenil A varones, Vincenzo Obreros logró la medalla de bronce con un registro de 2:08.70.

En Juvenil B damas, Yasmín Silva sumó otra plata con un tiempo de 2:12.76 y en Juvenil B varones, Vicente Flores consiguió la medalla de bronce con 2.05.18.

En la misma categoría, en 100 metros pecho, Mariano Gómez consiguió la de plata con un tiempo de 1.03.55 e Ian Heysen se quedó con la presea de bronce con 1.3.94.

Mientras que en 4x100 metros mariposa, la delegación obtuvo conformada por Oskar Vertiz, Vincenzo Obreros, Sebastián Zegarra y Carlos Díaz, lograron récord nacional con 3.41.01.

El torneo se llevará hasta el 5 de octubre en el Parque Acuático Julio de Lamere, en el que se presentarán modalidades como Natación, Clavados, Natación Artística y Polo acuático. Mientras en la Escuela de Educación Física del Ejército (Esfex) Playa do Melo se llevará a cabo la modalidad de Aguas abiertas. Serán 12 países que contarán con los mejores nadadores del continente.

La delegación peruana está integrada por deportistas calificados (DC) y deportistas calificados de alto nivel (DCAN), quienes forman parte del PAD del IPD, un beneficio que respalda y potencia el desarrollo de los atletas nacionales.

La Confederación Sudamericana de Deportes Acuáticos tiene todo listo para concretar uno de los eventos acuáticos más importantes de Sudamérica. La Federación Deportiva Peruana de Natación, con el respaldo de Instituto Peruano del Deporte (IPD), trabajan para llevar el talento al máximo en esta competencia internacional y así dejar el nombre del Perú en alto.