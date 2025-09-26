Un alce, un jaguar y un águila: Conoce a Maple, Zayu y Clucth las mascotas oficiales del Mundial 2026

La FIFA presentó a los embajadores oficiales de la Copa Mundial 2026: Clutch, Maple y Zayu. Se trata de un águila calva, un alce y un jaguar que simbolizan a Estados Unidos, Canadá y México, los tres países que compartirán la organización del torneo. Cada personaje busca transmitir la esencia cultural de su nación y reforzar el mensaje de unidad que el campeonato quiere proyectar.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, resaltó que estas figuras transmiten alegría, entusiasmo y unión, valores que se identifican con la propia Copa Mundial. Maple fue descrito como un viajero incansable que conecta con las distintas regiones de Canadá; Zayu, inspirado en las selvas mexicanas, refleja el folclore y la celebración cultural del país; mientras que Clutch, desde los cielos estadounidenses, representa apertura y optimismo.

Más que mascotas: futbolistas

Además de su dimensión simbólica, los tres personajes también forman parte de un equipo dentro del campo. Maple ocupa el arco como guardameta, Zayu se luce como delantero ágil e ingenioso, y Clutch desempeña un rol en el mediocampo, uniendo las habilidades de ambos. Según la FIFA, juntos reflejan la diversidad, la pasión compartida y la fuerza del fútbol como lenguaje universal.

El Mundial de 2026 se inaugurará el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México y finalizará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Será un certamen histórico: por primera vez contará con 48 selecciones y 104 partidos, además de incorporar un espectáculo de medio tiempo en la gran final.