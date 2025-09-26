El adiós de una leyenda: Sergio Busquets se despide del fútbol sumando más de 30 títulos en todas su carrera

El histórico mediocampista español Sergio Busquets anunció este viernes 26 de septiembre su retiro del fútbol profesional a los 37 años, luego de culminar la presente temporada con el Inter Miami de la MLS. En un emotivo mensaje, el exjugador del Barcelona expresó: “Me retiro muy feliz, orgulloso, pleno y sobre todo agradecido... Muchas gracias a todos, hasta pronto”. El catalán deja las canchas tras casi dos décadas de trayectoria en la élite, en las que alcanzó una colección de títulos única y el reconocimiento mundial.

Una despedida entre gratitud y recuerdos imborrables

En su vídeo de despedida, Busquets manifestó: “Siento que ha llegado el momento de decirle adiós a mi carrera como futbolista profesional. Han sido casi 20 años disfrutando de esta historia increíble que siempre soñé”. El mediocampista también dedicó palabras especiales al club que lo vio crecer: “Gracias al F. C. Barcelona, el club de mi vida. En el Barça cumplí los sueños que tenía de niño. Vestí la camiseta que amaba en cientos de partidos. Celebré muchos títulos y viví momentos únicos en el Camp Nou que jamás olvidaré”.

Con la camiseta azulgrana, el jugador conquistó un palmarés impresionante: 3 Champions League (2008/09, 2010/11, 2014/15), 9 Ligas españolas, 7 Copas del Rey, 3 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa y 7 Supercopas de España. En total, 32 trofeos que lo colocan entre los futbolistas más laureados de la historia del club catalán.

Un campeón del mundo que agradece a la selección y al Inter Miami

Busquets, internacional en 142 ocasiones, también se despidió de la Roja: “Gracias a la selección española. Fue un honor representarla tantas veces y disfrutar de logros que siempre quedarán en mi corazón”. Con España levantó el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012, siendo una pieza clave en el mediocampo.

El jugador también agradeció al equipo que lo recibió en su etapa final: “Gracias al Inter Miami. Por dejarme ser parte de un club nuevo y en crecimiento, en el que quise vivir una nueva experiencia y aportar mi granito de arena”. Allí compartió vestuario con viejos amigos como Lionel Messi y Jordi Alba. Finalmente, dedicó su mensaje más íntimo a sus seres queridos: “A mi mujer y a mis hijos, que fueron y son los pilares de mi vida. Gracias por estar siempre a mi lado. En los momentos buenos y en los malos. Os quiero muchísimo”.