Alianza Lima vs. U de Chile: equipo peruano cae 1-0 en Coquimbo tras anotación de Lucas Assadi

45': Pedro Aquino ingresa al terreno de juego en reemplazo de Alessandro Burlamaqui.

FINAL DEL PRIMER TIEMPO

45' +1: Matías Zaldivia terminó una jugada colectiva, pero su disparo terminó en las manos de Guillermo Viscarra.

45': Nicolás Guerra tuvo el 2-0, pero Gianfranco Chávez se cruza ante su remate.

37': Alessandro Burlamaqui es el segundo amonestado del compromiso.

35': Fernando Gaibor se anima a disparar desde fuera del área, pero su tiro sale por encima de la portería custodiada por Gabriel Castellón.

31': Matías Sepúlveda deja el terreno de juego para el ingreso de Felipe Salomoni.

28': Guillermo Enrique envía un centro peligroso en área rival, pero la jugada fue anulada por posición anulada de Hernán Barcos.

23': Renzo Garcés recibe tarjeta amarilla y se convierte en el primer amonestado del cotejo.

21': Javier Altamirano ingresa en área de Alianza y su remate pasa por cerca del arco de Viscarra.

18': Tiro de esquina para Alianza Lima para despeje de Franco Calderón.

15': Mala conexión entre Hernán Barcos y Fernando Gaibor terminó con el esférico en las manos del golero de la U de Chile.

13': Universidad de Chile juega cerca del portico de Viscarra.

5’: Lucas Assadi ingresa en área rival y define al palo más alejado de Guillermo Viscara.

NOTA ORIGINAL

Desde las 7:30 p.m. en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, Alianza Lima buscará su pase a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025 ante la U de Chile. De superar la llave el equipo peruano se enfrentará a Lanús de Argentina.