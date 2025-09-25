Flavio Maestri: "Alianza en esta Sudamericana sabe jugar de visita"

El exfutbolista Flavio Maestri, se pronunció en la previa del encuentro entre Alianza Lima y la Universidad de Chile en Coquimbo, válido por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

En entrevista para Radio Ovación, el exdelantero blanquiazul señaló que el partido de esta noche en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso será complicado, sin embargo, destacó la capacidad de los "íntimos" de sacar resultados positivos en condición de visita.

"Va a ser un partido bastante peleado. Alianza en esta Sudamericana sabe jugar de visita, ha hecho buenos partidos. De visita ha jugado de igual a igual, no se ha metido atrás. Ha sabido manejar los tiempos en un partido jugando afuera, tiene jugadores de experiencia que saben manejar esos tiempos", dijo.

SOBRE PAOLO GUERRERO

Para Maestri, la presencia de Paolo Guerrero desde el arranque del partido podría ser beneficioso para el cuadro de La Victoria: "Me gustaría, si es que está en buenas condiciones, empezar con Guerrero y por ahí un posible recambio con Barcos, pero vamos a ver si está en condiciones porque me parece que Paolo no viene jugando", sostuvo.