Miguel Ángel Torres renuncia a la administración de Boys a solo un día de su nombramiento

El exfutbolista, Miguel Ángel Torres, anunció a través de sus redes sociales que presentará su renuncia formal ante la SUNAT a la Administración Temporal del club Sport Boys, a tan solo un día de su designación al cargo.

Al respecto, el aún titular del cuadro rosado publicó en su cuenta de X sobre su decisión y aseguró que contaba con la preparación previa para asumir este nuevo reto en su vida, asimismo, señaló que sus intenciones siempre fueron velar por el bienestar de la "Misilera" y descartó haber tenido intereses personales al asumir el puesto.

"Soy de los que creen que, cuando no eres bien recibido en un lugar, lo mejor es no forzar las cosas y tomar otro rumbo. Nunca he buscado poder ni beneficio económico de un club, y menos aún cuando lo que más necesita es apoyo sincero", se lee en la primera parte de su tuit.

"JUVENTUD ROSADA" NO LO QUERÍA

Cabe precisar que el anuncio de Torres se da luego que la barra "Juventud Rosada" publicó un comunicado exigiendo su renuncia al cargo, alegando que no cuenta con el respaldo económico para tomar las riendas del club.