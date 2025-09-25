Miguel Ángel Torres: "Juventud Rosada" pide la renuncia del nuevo administrador de Sport Boys

La barra "Juventud Rosada" se pronunció luego que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) anunció la designación de Miguel Ángel Torres como nuevo administrador del club Sport Boys.

Mediante un comunicado, la barra chalaca expresó su rechazo al exjugador de Universitario de Deportes y exigió la renuncia inmediata del nuevo titular de la "Misilera", a fin de dar paso a otros postulantes para tomar las riendas del cuadro rosado.

"Esperamos la inmediatez del señor Miguel Ángel Torres en presentar su renuncia a la Administración Temporal del Club Sport Boys Association, dando paso a postulantes que sí cuentan con el sustento económico necesario para asumir el cargo", se lee en el comunicado.

¿POR QUÉ QUIEREN SU RENUNCIA?

En su pronunciamiento, la barra "Juventud Rosada" justifica su petición alegando que Miguel Ángel Torres no cuenta con el respaldo económico para dirigir los destinos del club, asimismo, lo acusaron de presentar documentación falsificada para su postulación.