Miguel Ángel Torres fue designado por la Sunat como nuevo administrador de Sport Boys

Tras la renuncia de Adrián Alcocer al cargo de administrador de Sport Boys, la Sunat decidió nombrar al exjugador de Universitario, Miguel Ángel Torres, como el reemplazante de Alcocer en el puesto del combinado chalaco.

Por medio de un comunicado difundido, la entidad mencionó que luego de haber hecho una serie de evaluaciones entre los candidatos, el exfutbolista crema se impuso a los otros aspirantes, por ende, consiguió quedarse como encargado.

"Habiendo obtenido el mayor puntaje, la SUNAT designó como administrador al señor Miguel Ángel Torres Quintana. El administrador provisional deberá proponer la contratación de una firma auditora de reconocido prestigio para evaluar la situación económica y financiera del club", indicaron.

MIGUEL ÁNGEL TORRES QUERÍA LLEGAR A LA ‘U’

Después de la salida de Jean Ferrari de la administración de Universitario, Miguel Ángel Torres buscó llegar al puesto que dejaba vacante Ferrari Chiabra, sin embargo, la Sunat decidió nombrar a Franco Velazco en el cargo.