El Súper Balón de Oro volvería a enfrentar a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

Todo apunta a que volverán a enfrentarse, tal vez en las canchas en la próxima edición del Mundial de la FIFA del próximo año, esto si sus selecciones comparten el mismo grupo o se encuentran en el camino a la final, pero de no ser así, en 2029 el Súper Balón de Oro los puede volver a rivalizar.

Para el Súper Balón de Oro, sin duda Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, son grandes candidatos a llevarse esta estatuilla para celebrar los primeros 30 años del Siglo XXI.

LOS PRIMEROS CANDIDATOS

Este galardón captar la atención del Planeta Fútbol tras una reciente publicación en la cuenta oficial del Balón de Oro en la red social X.

En el video de la historia de este trofeo excepcional, entregado una sola vez en la historia, aparecen imágenes de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en ceremonias pasadas, seguidos por Karim Benzema, ganador de la edición 2022.

Cabe señalar que, el Súper Balón de Oro fue concedido el 24 de diciembre de 1989 a Alfredo Di Stéfano como homenaje al mejor futbolista de las tres décadas previas, en el marco del 30° aniversario de la revista France Football.