Perú logra primera medalla de oro en el Sudamericano de esgrima en la Videna IPD

Demostrando su gran determinación y amor por el país, Cielo Vizcarra, integrante del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del Instituto Peruano del Deporte (IPD), ganó la primera medalla de oro para el Perú en el Campeonato Sudamericano Pre Cadete, Cadete y Juvenil de Esgrima, que se realiza hasta el 27 de septiembre en el Polideportivo 1 de la Videna IPD.

“Este triunfo no solo nos llena de emoción, sino que reafirma el potencial del deporte peruano. Felicitamos con profundo orgullo a Cielo, quien con el respaldo del IPD, demuestra que cuando el talento se encuentra con el compromiso, los resultados llegan. ¡Gracias por regalarnos esta alegría al país!”, expresó emocionado el presidente del IPD, Federico Tong.

Con solo 16 años, Vizcarra subió a lo más alto del podio en la modalidad Florete Femenino Cadete, al derrotar en la final a la brasileña Valentina Basso por 15-9, haciendo emocionar a todo el país. Este logró es uno de los más importantes en su carrera, junto con la medalla de bronce que obtuvo la semana pasada en el Sudamericano Senior de Colombia, como parte del equipo nacional femenino.

En este certamen están en competencias las modalidades de espada, florete, sable y estafeta, que es una prueba por equipos en la que cada miembro compite en relevos, pasando un testigo o realizando una acción específica, para acumular puntos para su conjunto.

La delegación nacional cuenta con integrantes del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del IPD, como Mariana Soriano, actual campeona sudamericana Sub-23 de florete femenino; María Karina Galindo y Lukas Eichhorn, quienes fueron medallistas de bronce en sable individual, en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, en Paraguay.