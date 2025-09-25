Alianza Lima vs U. de Chile: hora y alineaciones para el partido de la Sudamericana 2025

Alianza Lima afrontará este jueves un partido decisivo frente a Universidad de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Tras el empate 0-0 en Matute, los íntimos deberán buscar la clasificación en condición de visitantes, en un duelo que se disputará en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

Ambos equipos llegan con la misma obligación: ganar. El empate sin goles en Lima dejó la llave abierta y sin margen para especulaciones, ya que el vencedor avanzará directamente a semifinales. En caso de repetirse la igualdad, el clasificado se definirá desde la tanda de penales.

Horario, bajas y el posible once blanquiazul

El encuentro está pactado para este jueves 25 de septiembre a las 7:30 p. m. (hora peruana). En Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil comenzará a las 9:30 p. m., mientras que en México arrancará a las 6:30 p. m. El estadio tiene capacidad para 18,750 espectadores, donde se espera un ambiente intenso por parte de ambas hinchadas.

En cuanto a las novedades, Alianza Lima no podrá contar con Carlos Zambrano, expulsado en la ida, aunque Paolo Guerrero estaría nuevamente disponible. Según la planificación de Néstor ‘Pipo’ Gorosito, el posible once titular sería con Guillermo Viscarra en el arco; Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés y Miguel Trauco en la defensa; Kevin Quevedo y Eryc Castillo en la primera línea de volantes; más adelante, Alessandro Burlamaqui y Fernando Gaibor en la conducción; y en el ataque, Hernán Barcos y Alan Cantero, con la opción de sumar a Paolo Guerrero desde el inicio o como variante.