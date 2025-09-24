Julio César Uribe propone a Roberto Mosquera como entrenador de la Selección: “Merece la oportunidad”

Al parecer el nombramiento de Manuel Barreto como entrenador interino de la Selección Peruana no ha caído nada bien en algunos jugadores y exfutbolistas nacionales. El director general de Fútbol de Sporting Cristal, Julio César Uribe, propuso a dos entrenadores peruanos que pueden hacerse cargo del combinado nacional.

Durante una entrevista en RPP, el popular ‘Diamante’ reveló que Roberto Mosquera y Roberto Arrelucea, reúnen todas las condiciones para asumir el cargo de estratega de la bicolor, ya que, son dos personas que conocen el balompié del país.

"Hay varios técnicos peruanos que tienen la capacidad y la decencia para poder guiar nuestro destino y con grandes probabilidades de éxito. (Roberto Mosquera) y Roberto Arrelucea. Saben lo que es la lucha, saben lo que es el sufrimiento, tienen la decencia, tienen valores, conocen los conceptos y merecen su oportunidad", precisó Uribe.

DEBUT DE BARRETO EN LA SELECCIÓN PERUANA

Aunque la designación de Manuel Barreto en la Selección Peruana ha causado la polémica en diversos hinchas de la bicolor, la ‘Muñeca’ debutará en el banquillo nacional el próximo 10 de octubre ante Chile en Santiago.