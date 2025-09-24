Hernán Barcos previo al partido contra U. de Chile: "La idea es seguir haciendo historia"

El delantero de Alianza Lima, Hernán Barcos, se pronunció en la previa del trascendental compromiso entre el cuadro blanquiazul y la Universidad de Chile, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

En diálogo con Radio Ovación desde Coquimbo, el "Pirata" expresó su confianza en obtener un resultado positivo el día de mañana en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso que les conceda el pase a las semifinales.

"Siempre es importante tener a todos los jugadores del plantel y esperamos hacer un gran partido. La idea es seguir haciendo historia. Sabemos que no será fácil, pero tenemos con qué ganar", señaló.

Cabe precisar que en el partido de ida en Matute, íntimos y chilenos empataron 0-0, por lo que el ganador del partido de mañana será el clasificado a semifinales. En caso de empate, la serie se definirá por la tanda de penales.