FIFA evalúa propuesta de Conmebol para ampliar el Mundial 2030 con 64 selecciones

La Copa del Mundo celebrará su centenario en 2030 y podría traer un cambio trascendental: ampliar el número de selecciones de 48 a 64. La propuesta fue presentada por Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, en reuniones con Gianni Infantino y mandatarios sudamericanos, y se encuentra en evaluación por la FIFA.

El Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá será el primero en contar con 48 selecciones. Sin embargo, Domínguez busca que el torneo del 2030, que tendrá como sedes principales a España, Portugal y Marruecos, junto con partidos inaugurales en Argentina, Paraguay y Uruguay, sea aún más grande. “Nadie debe quedar afuera de esta fiesta”, declaró.

La idea a la que se opone la UEFA, contempla la creación de 16 grupos de cuatro equipos cada uno, de los cuales los dos primeros avanzarían a la siguiente ronda de eliminación directa. Asimismo, se plantea que uno de los grupos se juegue en Argentina, y otros dos en Uruguay y Paraguay.

LOS 100 AÑOS DEL MUNDIAL

Uno de los argumentos de Conmebol es que el 2030 se cumplen 100 años del primer Mundial disputado en Uruguay. Por ello, plantean que el aumento de equipos sea una medida excepcional y simbólica. La próxima semana, el Consejo de la FIFA podría dar luz verde a la propuesta, antes de que sea revisada en el Congreso de la FIFA previsto para 2026 en Vancouver.