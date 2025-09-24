Gira de retiro John Cena: la fecha de su última pelea en WWE ya está confirmada

La WWE vive un momento histórico: la inminente despedida de John Cena, ícono de la lucha libre profesional, quien ha confirmado que su última presentación será el 13 de diciembre de 2025 durante el show Saturday Night’s Main Event.

Con ello, al veterano luchador solo le restan poco más de dos meses de actividad en el ring, antes de poner fin a una carrera que lo convirtió en una de las figuras más reconocidas del deporte espectáculo.

La fecha marcada para el retiro

El calendario de WWE señala que Cena continuará participando en apariciones especiales hasta el evento de diciembre, cuando oficialmente se despida de los cuadriláteros. La noticia fue confirmada por medios internacionales como ESPN y CBS Sports, que detallaron que el luchador de 48 años eligió cerrar su carrera en un evento televisado, como reconocimiento a los fanáticos que lo han acompañado por más de dos décadas.

Hoy, a finales de septiembre de 2025, la cuenta regresiva ya está en marcha: al excampeón solo le queda octubre, noviembre y 13 días de diciembre, lo que equivale a aproximadamente dos meses y medio de carrera activa antes del adiós definitivo.

Una trayectoria que marcó a WWE

Con 17 campeonatos mundiales en su haber, John Cena superó el récord de Ric Flair y se convirtió en referente indiscutible del “ruthless aggression era”. Su carisma, rivalidades históricas y su paso a Hollywood lo han convertido en una figura global. Incluso en su etapa de apariciones esporádicas, cada regreso generaba un impacto mediático inmediato y elevaba las audiencias de la empresa.

Rivales históricos de John Cena

Cena ha luchado contra los nombres más importantes de la WWE:

The Rock – Su rivalidad culminó en dos combates históricos en WrestleMania XXVIII (derrota) y WrestleMania XXIX (victoria).

Brock Lesnar – Combates memorables como Extreme Rules 2012 (victoria) y SummerSlam 2014 (derrota aplastante).

Randy Orton – Quizá su mayor rival; se enfrentaron en una saga interminable de luchas por el campeonato mundial.

Edge – Una de las mejores rivalidades de mediados de los 2000, con cambios de título y combates icónicos como Unforgiven 2006 en un TLC Match.

AJ Styles – Rivalidad moderna en 2016–2017, incluyendo un clásico en Royal Rumble 2017 donde Cena ganó su título mundial número 16.

CM Punk – Luchas como Money in the Bank 2011 son consideradas de las mejores en la historia moderna de la WWE.

Eventos y logros más importantes