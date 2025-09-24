Alianza vs. U. de Chile: Conoce el probable once de ‘Pipo’ Gorosito en Coquimbo

Este jueves 25 de setiembre desde las 7:30 p.m. en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, Alianza Lima buscará su pase a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025 ante la U. de Chile, en un compromiso que no tendrá hinchas en las gradas.

Los íntimos saben que será un partido difícil, sin embargo, arribarán al duelo con la mejor expectativa para dejar afuera a la escuadra mapocha del certamen. El entrenador Néstor ‘Pipo’ Gorosito no se guardará nada y enviará a sus mejores hombres al gramado.

POSIBLE ALINEACIÓN BLANQUIAZUL

Guillermo Viscarra, Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Miguel Trauco, Pedro Aquino, Sergio Peña, Fernando Gaibor, Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Hernán Barcos, serían los elegidos por el argentino para conseguir la hazaña en Chile.

Cabe mencionar que, si Alianza Lima supera esta llave se enfrentará en las semifinales de la Copa Sudamericana 2025 a Lanús, el equipo argentino igualó 1-1 ante Fluminense en Brasil, sin embargo, avanzó a la siguiente instancia por el triunfo que consiguió en el duelo de ida.