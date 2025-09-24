Pedro Aquino previo al partido contra U. de Chile: "Espero poder tener minutos"

El mediocampista de Alianza Lima, Pedro Aquino, se pronunció en la previa del partido entre el cuadro blanquiazul ante su similar de la Universidad de Chile, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

En declaraciones a la prensa a su llegada a Coquimbo, el volante de contención señaló que el plantel se encuentra mentalizado en concretar la clasificación a semifinales. Asimismo, expresó su deseo de poder jugar en el encuentro de mañana.

"Estamos preparados todos para afrontar este partido y a quien le toque lo hará de la mejor manera. Vengo trabajando, haciendo las cosas bien, sigo dando lo mejor de mí y espero estar. Vengo en perfecto estado físico, espero poder tener minutos", dijo.

LLAVE ABIERTA

Cabe precisar que en el partido de ida en Matute, íntimos y chilenos empataron 0-0, por lo que el ganador del partido de mañana será el clasificado a semifinales. En caso de empate, la serie se definirá por la tanda de penales.