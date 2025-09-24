Selección peruana de levantamiento de pesas conquista 57 medallas en el Sudamericano y logra varios podios por equipos

En una actuación que quedará escrita en la historia del deporte nacional, la selección de levantamiento de pesas, con integrantes del Programa Lima 2027 y del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del Instituto Peruano del Deporte (IPD), ganó 57 medallas en el Campeonato Sudamericano Sub-15, Sub-17, Sub-20 y Mayores que se realizó en Quito, Ecuador.
Durante los cinco días de competencia, nuestros representantes alcanzaron 8 preseas de oro, 21 de plata y 28 de bronce, demostrando un excelente nivel ante rivales de Argentina, Aruba, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Uruguay y Venezuela.
Entre los ganadores estuvieron los experimentados Hernán Viera, Shoely Mego y David Bardalez, quienes alcanzaron preseas de oro.
También resalta lo conseguido por Camila Zamora, quien ganó 7 medallas de bronce participando en las categorías Sub-17, Juvenil y Mayores.
Además de Katerin Olivera, quien se inició en la Academia IPD de Moyobamba, y obtuvo 2 preseas de plata juveniles y otras 4 de bronce en Juvenil y Mayor.
Vale destacar que en este torneo no se contabilizó las preseas para un medallero general, pero sí para definir los resultados por categorías.
El equipo masculino Sub-15 consiguió el segundo lugar; mientras que el masculino Sub-17, el femenino Sub-17 y el femenino de Mayores se ubicó cada uno en la tercera posición en su clase.
Este certamen y el Campeonato Nacional que se realizó hace dos semanas en la Videna IPD, sirvieron como selectivos para definir a los representantes de esta disciplina que participarán en los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025. Los resultados se conocerán a mediados de octubre.
La presencia de nuestros pesistas en Ecuador se dio gracias al trabajo articulado entre el IPD y la Federación Deportiva Peruana de Levantamiento de Pesas (FDPLP), con el fin de que puedan seguir preparándose para Ayacucho – Lima 2025 y los Juegos Panamericanos Lima 2027.
Medallistas peruanos en el Sudamericano:
ORO
1. Shoely Mego (3 medallas) – Mayores
2. Hernán Viera (3 medallas) – Mayores
3. David Bardalez (2 medallas) – Mayores
PLATA
1. Fernando Panduro (3 medallas) – Sub-17
2. Laionel Ramos (3 medallas) – Sub-15
3. Adrián Tripul (3 medallas) – Sub-15
4. Miguel Florián (3 medallas) – Sub-15
5. Astrid Paredes (3 medallas) – Sub-15
6. Katerin Olivera (2 medallas) – Juvenil
7. Diego Velazco (2 medallas) – Mayores
8. David Bardalez (1 medalla) – Mayores
9. Jheysi Paredes (1 medalla) –Juvenil
BRONCE
1. Camila Zamora (7 medallas) – Sub-17, Juvenil y Mayores
2. Yampier Alemán (5 medallas) – Sub-17 y Sub-20
3. Katerin Olivera (4 medallas) – Juvenil y Mayor
4. Zahedy Aliaga (3 medallas) – Sub-15
5. Laionel Ramos (3 medallas) – Sub-17
6. Jheysi Paredes (3 medallas) –Juvenil y Mayores
7. Kenji Yeougusuku (1 medalla) – Sub-15
8. Miguel Florián (1 medalla) – Sub-17
9. Diego Velazco (1 medalla) – Mayores