Selección peruana de levantamiento de pesas conquista 57 medallas en el Sudamericano y logra varios podios por equipos

En una actuación que quedará escrita en la historia del deporte nacional, la selección de levantamiento de pesas, con integrantes del Programa Lima 2027 y del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del Instituto Peruano del Deporte (IPD), ganó 57 medallas en el Campeonato Sudamericano Sub-15, Sub-17, Sub-20 y Mayores que se realizó en Quito, Ecuador.

Durante los cinco días de competencia, nuestros representantes alcanzaron 8 preseas de oro, 21 de plata y 28 de bronce, demostrando un excelente nivel ante rivales de Argentina, Aruba, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Uruguay y Venezuela.

Entre los ganadores estuvieron los experimentados Hernán Viera, Shoely Mego y David Bardalez, quienes alcanzaron preseas de oro.

También resalta lo conseguido por Camila Zamora, quien ganó 7 medallas de bronce participando en las categorías Sub-17, Juvenil y Mayores.

Además de Katerin Olivera, quien se inició en la Academia IPD de Moyobamba, y obtuvo 2 preseas de plata juveniles y otras 4 de bronce en Juvenil y Mayor.

Vale destacar que en este torneo no se contabilizó las preseas para un medallero general, pero sí para definir los resultados por categorías.

El equipo masculino Sub-15 consiguió el segundo lugar; mientras que el masculino Sub-17, el femenino Sub-17 y el femenino de Mayores se ubicó cada uno en la tercera posición en su clase.

Este certamen y el Campeonato Nacional que se realizó hace dos semanas en la Videna IPD, sirvieron como selectivos para definir a los representantes de esta disciplina que participarán en los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025. Los resultados se conocerán a mediados de octubre.

La presencia de nuestros pesistas en Ecuador se dio gracias al trabajo articulado entre el IPD y la Federación Deportiva Peruana de Levantamiento de Pesas (FDPLP), con el fin de que puedan seguir preparándose para Ayacucho – Lima 2025 y los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Medallistas peruanos en el Sudamericano:

ORO

1. Shoely Mego (3 medallas) – Mayores

2. Hernán Viera (3 medallas) – Mayores

3. David Bardalez (2 medallas) – Mayores

PLATA

1. Fernando Panduro (3 medallas) – Sub-17

2. Laionel Ramos (3 medallas) – Sub-15

3. Adrián Tripul (3 medallas) – Sub-15

4. Miguel Florián (3 medallas) – Sub-15

5. Astrid Paredes (3 medallas) – Sub-15

6. Katerin Olivera (2 medallas) – Juvenil

7. Diego Velazco (2 medallas) – Mayores

8. David Bardalez (1 medalla) – Mayores

9. Jheysi Paredes (1 medalla) –Juvenil

BRONCE

1. Camila Zamora (7 medallas) – Sub-17, Juvenil y Mayores

2. Yampier Alemán (5 medallas) – Sub-17 y Sub-20

3. Katerin Olivera (4 medallas) – Juvenil y Mayor

4. Zahedy Aliaga (3 medallas) – Sub-15

5. Laionel Ramos (3 medallas) – Sub-17

6. Jheysi Paredes (3 medallas) –Juvenil y Mayores

7. Kenji Yeougusuku (1 medalla) – Sub-15

8. Miguel Florián (1 medalla) – Sub-17

9. Diego Velazco (1 medalla) – Mayores