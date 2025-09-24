Racing venció 1-0 a Vélez y se metió en semifinales de la Copa Libertadores

La “Academia” ganó en Avellaneda, cerró la serie con un global de 2-0 y espera rival entre Estudiantes y Flamengo.

Racing Club se clasificó este martes a las semifinales de la Copa Libertadores tras imponerse por 1-0 a Vélez Sarsfield en el estadio Presidente Perón de Avellaneda. Con este resultado, el equipo dirigido por Gustavo Costas aseguró su pase con un marcador global de 2-0, luego de la victoria por la mínima en la ida disputada en Liniers.

El encuentro mostró a un Racing protagonista desde el inicio, con claras ocasiones para abrir la cuenta. La chance más peligrosa en la primera mitad llegó al minuto 31, cuando Santiago Solari estrelló un remate contra el palo del arco defendido por Tomás Marchiori. Vélez, bajo la conducción de Guillermo Barros Schelotto, apostó a la solidez defensiva para mantenerse en carrera.

En la segunda parte, el conjunto visitante adelantó sus líneas y generó polémica en el minuto 64: un disparo de Imanol Machuca fue detenido sobre la línea por el portero Facundo Cambeses. El árbitro Esteban Ostojich convalidó inicialmente el gol, pero el VAR corrigió la decisión al determinar que el balón no había ingresado completamente.

Racing reaccionó con un tiro de Santiago Sosa que se estrelló en el travesaño y, finalmente, encontró el gol del triunfo en el minuto 82. Solari conectó un centro cruzado y, con un certero disparo, venció a Marchiori para desatar la euforia en Avellaneda. Con la serie asegurada, la “Academia” se instala entre los cuatro mejores equipos del continente.

ESTUDIANTES O FLAMENGO

Ahora, los de Gustavo Costas aguardan por su rival en semifinales, que saldrá de la llave entre Estudiantes de La Plata y Flamengo. Con la ilusión intacta y una campaña sólida, Racing buscará seguir escribiendo historia en la Copa Libertadores.