¡Atención Alianza Lima!: Lanús eliminó a Fluminense y avanzó a semifinales de la Sudamericana

El equipo argentina igualó 1-1 en Río de Janeiro y accedió a la siguiente ronda gracias al triunfo por 1-0 en el partido de ida.

Lanús logró una histórica clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025 tras empatar 1-1 con Fluminense en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. El resultado le bastó al equipo argentino, que dirige Mauricio Pellegrino, gracias a la ventaja obtenida en la ida, donde había vencido por 1-0.

El “Granate” sufrió en el inicio, ya que a los 20 minutos el uruguayo Agustín Canobbio abrió el marcador para el “Flu” tras una asistencia de Luciano Acosta. El conjunto brasileño, dirigido por Renato Gaúcho, dominaba y buscaba igualar la serie, pero la resistencia visitante mantuvo la calma hasta encontrar su oportunidad.

La recompensa llegó a los 67 minutos, cuando Dylan Aquino, la gran promesa de 20 años, recibió un pase de Marcelino Moreno y definió con frialdad para sellar el 1-1. El tanto del juvenil desató la euforia en la parcialidad de Lanús y dejó al Maracaná en silencio, asegurando el boleto a semifinales.

ESPERA RIVAL EN SEMIS

El partido tuvo un episodio amargo durante el entretiempo, cuando hinchas de Lanús protagonizaron incidentes en la tribuna. Tras la reanudación, el marcador no se movió y el equipo argentino se instaló entre los cuatro mejores. Ahora espera rival del cruce entre Universidad de Chile y Alianza Lima, que se definirá este jueves en Santiago.