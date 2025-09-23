Paolo Guerrero niega división en la Selección Peruana: “No hay un grupo partido”

El nombramiento de Manuel Barreto como entrenador interino de la Selección Peruana causó el asombro de diversos integrantes del combinado nacional. Uno de los primeros en pronunciarse fue Renato Tapia, quién a través de sus redes sociales compartió un misterioso mensaje sobre una presunta división en el interior de la bicolor.

Ante esta situación, el capitán de la blanquirroja y delantero de Alianza Lima, Paolo Guerrero, fue consultado al respecto y negó rotundamente que existan diversos bandos en el interior del plantel, sino que todos siempre están unidos.

“No hay un grupo partido, para nada. Todas las veces que he estado ahí el grupo siempre se ha mostrado con mucho compañerismo, con mucho enfoque, unión. No he visto el grupo partido ni desunión, al contrario, sinceramente no te puedo hablar de más de eso", expresó.

¿QUÉ OPINA SOBRE MANUEL BARRETO?

Paolo Guerrero no quiso pronunciarse sobre la designación de Manuel Barreto y aseguró que el nombramiento es plenamente responsabilidad de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). “Ese es un tema que tiene que resolver la FPF, pero aún hay tiempo para su planificación y para que todos se pongan de acuerdo".