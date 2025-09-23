¡Por el pase a semifinales!: Alianza Lima llegó a Coquimbo para el partido ante U. de Chile

El plantel de Alianza Lima llegó este martes a la ciudad de Coquimbo, donde enfrentará a su similar de la Universidad de Chile por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

La delegación blanquiazul arribó al país vecino en un vuelo chárter, en medio de gran expectativa y con algunos hinchas aliancistas que se hicieron presente en el aeropuerto de Coquimbo para recibir al equipo.

Los futbolistas fueron saliendo uno por uno del avión para dirigirse a su movilidad que los llevaría a su hotel de concentración. En esta ocasión, el profesor Néstor Gorosito evitó dar declaraciones a la prensa que aguardaba en las afueras.

ZAMBRANO Y LAVANDEIRA VIAJARON

Cabe precisar que en la delegación se encuentra Carlos Zambrano, quien pese a estar suspendido para este partido viajó con el plantel al igual que Pablo Lavandeira, que sigue siendo baja por lesión.