Alianza Atlético niega robo de utilería a plantel de Ayacucho FC durante partido en Sullana

A través de sus redes sociales, el club Alianza Atlético de Sullana se pronunció tras los hechos ocurridos en la víspera, cuando en plena transmisión del partido ante Ayacucho FC, los relatores informaron sobre el robo de utilería en la banca de suplentes de los "zorros".

Mediante un comunicado, el "Vendaval" negó que se haya producido el robo de utilería durante el enfrentamiento en el estadio Campeones del 36 y precisó que el hecho en cuestión se trató de una "sustracción" de bebidas rehidratantes.

"No ha existido ningún robo de utilería [...] en el estadio Campeones del 36. La situación reportada se debió a una sustracción de bebidas rehidratantes del equipo visitante en la banca de suplentes por personas ajenas al evento deportivo", se lee en el comunicado.

NIEGAN ROBO EN CAMERINOS

Asimismo, Alianza Atlético de Sullana descartó que se haya producido un robo de las pertenencias de los jugadores de Ayacucho FC en los camerinos y recordó que no está permitido dejar objetos de valor en el banco de suplentes.