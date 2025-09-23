Padre de Lamine Yamal genera la polémica tras entrega del Balón de Oro: “Mi hijo es el mejor”

El último lunes 22 de setiembre en Francia se llevó a cabo la gala de la entrega del Balón de Oro 2025, que finalmente se le entregó al futbolista el París Saint Germain (PSG), Ousmane Dembélé, superando a Lamine Yamal en las votaciones.

Ante esta situación, el padre del joven jugador del Barcelona, Mounir Nasraoui tuvo unas polémicas declaraciones en ‘El Chiringuito’ asegurando que su hijo debió consagrarse con el distintivo, debido a las estadísticas que tuvo en la última temporada. Además, dejó abierta la posibilidad de que habrían sucedido cosas extrañas.

"Este es el mayor, no voy a decir robo, daño moral a un ser humano, porque yo creo que Lamine Yamal es el mejor jugador del mundo por mucha diferencia (…) Tenemos que decir que aquí ha pasado algo muy raro", manifestó.

MENSAJE DE NICKI NICOLE PARA LAMINE YAMAL

Aunque Lamine Yamal no pudo alzarse con el Balón de Oro 2025, sus familiares felicitaron al delantero de Barcelona por haber quedado en segundo lugar. Por medio de sus redes sociales, Nicki Nicole envió un mensaje al español. “Mi estrella, te amo”.