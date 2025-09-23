Franco Navarro sobre el partido ante U. de Chile: "Esperemos tener una noche hermosa en Coquimbo"

El director deportivo de Alianza Lima, Franco Navarro, habló sobre sus expectativas para el partido de vuelta entre el cuadro blanquiazul y la Universidad de Chile, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

En entrevista para L1 Max, el directivo aliancista destacó la buena campaña que viene haciendo el plantel de "Pipo" Gorosito a nivel internacional y expresó su confianza en poder concretar la clasificación a semifinales en el partido de este jueves.

"Internacionalmente no ha pasado lo que está pasando ahora. Queremos jugar 21 partidos y que el equipo demuestre lo que ha venido haciendo este tiempo, esperemos tener una noche hermosa en Coquimbo", dijo.

SOBRE EL PARTIDO DE IDA

Respecto a lo ocurrido en el partido de ida en Matute, donde íntimos y chilenos igualaron 0-0, Franco Navarro expresó lo siguiente: "Tenemos que fortalecernos, aprender de lo que hicimos en la ida, corregir los errores, tenemos una sola oportunidad en Coquimbo", sostuvo.