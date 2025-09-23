Paulo Autuori: "Lo que pasa con Lozano es una vergüenza para el fútbol peruano"

El DT de Sporting Cristal criticó que el presidente de la FPF también sea administrador de Juan Pablo II.

El empate sin goles de Sporting Cristal ante Juan Pablo II no solo dejó un sinsabor deportivo, sino también un fuerte pronunciamiento del entrenador celeste, Paulo Autuori. El técnico brasileño explotó en conferencia de prensa y lanzó duras críticas contra Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y, a la vez, administrador del club chiclayano.

"No me traten de idiota"

Con visible indignación, Autuori afirmó que lo sucedido en Chongoyape representa una "vergüenza" para el fútbol nacional. Señaló que en toda su extensa trayectoria internacional jamás había presenciado un caso en el que un dirigente de federación también ejerza el control de un equipo profesional, en clara referencia a Lozano. "No me traten de idiota, nosotros sabemos lo que está pasando", declaró.

El entrenador también denunció un trato desigual en las localías que se asignan a Juan Pablo II según el rival. Recordó que mientras equipos como Universitario o Alianza Lima enfrentan al club norteño en ciudades como Trujillo o Lima, Cristal sí fue obligado a jugar en Chongoyape, lo que para él evidencia un manejo con intereses alejados del deporte.

Finalmente, Autuori hizo un llamado a la prensa para asumir un rol activo frente a estas irregularidades. Subrayó que los medios también son responsables de visibilizar y cuestionar situaciones que, según sus palabras, atentan contra la transparencia y el espíritu integrador del fútbol peruano.