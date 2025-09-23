Universitario mantiene la cima: Cusco FC cayó 2-0 ante ADT en el Clausura 2025

El cuadro cusqueño desperdició la opción de trepar al primer lugar y los cremas siguen como líderes en la fecha 10 del torneo.

Cusco FC sufrió un duro revés en condición de local al perder 2-0 frente a ADT en el Estadio Garcilaso de la Vega, resultado que le impidió alcanzar a Universitario de Deportes en la punta del Torneo Clausura 2025. Los dirigidos por Miguel Rondelli llegaban motivados por su buena campaña, pero fueron sorprendidos desde el inicio.

Apenas al minuto de juego, el ecuatoriano Joao Rojas abrió el marcador con un remate que dejó sin reacción al arquero Pedro Díaz. El golpe tempranero descolocó a los locales, que no lograron desplegar su mejor juego ofensivo pese a los intentos de Iván Colman, Lucas Colitto y Facundo Callejo.

ADT, por su parte, supo sostener la ventaja gracias a la seguridad de Eder Hermoza bajo los tres palos y al orden defensivo de su equipo. Cuando el partido parecía sentenciado, D'Alessandro Montenegro firmó el 2-0 definitivo en los últimos minutos, silenciando al público cusqueño.

CREMAS EN LA CIMA

Con este resultado, Cusco FC se quedó en 19 puntos y perdió la oportunidad de alcanzar el liderato. Universitario, que suma 21 unidades, continúa en la cima del Clausura y se mantiene como principal candidato en la lucha por el título del torneo.