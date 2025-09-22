Raúl Ruidíaz tras llegada de Manuel Barreto a la Selección Peruana: “Se tiene que respetar la decisión”

La designación de Manuel Barreto como entrenador interino de la Selección Peruana ha dado mucho que hablar en los últimos días. A su llegada a Lima para el duelo de Atlético Grau ante Sport Boys, Raúl Ruidíaz decidió opinar al respecto.

Al ser consultado sobre la llegada de la ‘Muñeca’ a la dirección técnica de la bicolor, Ruidíaz pidió que se acepté la determinación de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Del mismo modo, espera que las cosas salgan bien en el combinado nacional. “Esa una decisión que toman los altos mandos de la FPF. Se tiene que respetar, vamos a ver que sale”.

ENVÍA MENSAJE A UNIVERSITARIO

Tras conocerse que la imagen de Raúl Ruidíaz fue eliminada del museo de Universitario, el delantero peruano aseguró que la decisión de las autoridades cremas no han influido en su vida profesional, ya que, se encuentra enfocado en su equipo.

“Son cosas que a mí no me afectan. No sabía que estaba ahí, me enteré hace un par de meses. Ellos pueden hacer lo que quieran. Yo no estoy pendiente de Universitario, tengo mi vida, y ahora en Grau”, manifestó.