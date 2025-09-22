Josué Estrada sobre el duelo ante U. de Chile: "Es el partido más importante de mi carrera"

El lateral derecho de Alianza Lima, Josué Estrada, se pronunció sobre el partido de vuelta del cuadro blanquiazul ante la Universidad de Chile, encuentro válido por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

En declaraciones a la prensa, el defensa aliancista resaltó la importancia de este compromiso en condición de visita, teniendo en cuenta el amargo en pate sin goles la semana pasada en el estadio de Matute.

"Era importante para nosotros ganar y, de esta forma, estamos conscientes de lo que buscamos. Queremos que todo nos salga de la mejor manera y sabemos que aún podemos campeonar", señaló.

SU PARTIDO MÁS IMPORTANTE

En ese sentido, Estrada aseguró que el partido de este jueves será el más importante en su carrera futbolística: "Es un partido importante que queremos ganarle a la U. de Chile, es el partido más importante de mi carrera", sostuvo.