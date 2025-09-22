¡Insólito hecho en la Liga 1!: Ladrones roban a plantel de Ayacucho FC en pleno partido en Sullana

Un insólito y lamentable hecho se registró esta tarde en el fútbol peruano. El plantel de Ayacucho FC sufrió el robo de sus pertenencias en pleno partido ante Alianza Atlético de Sullana por el Torneo Clausura.

Corría el minuto 52 del partido en el estadio Campeones del 36, cuando la reportera a ras de campo informó que un grupo de malos hinchas ingresó a la banca de suplentes de la visita y robaron productos de utilería del cuadro ayacuchano.

"Problemas de seguridad aquí en el estadio. Lamentablemente un grupo de jovencitos le ha quitado ciertas pertenencias de utilería a la gente de Ayacucho FC en el banco de suplentes. En estos momentos se está acercando la policía y el cuarto árbitro para supervisar", se oye en la transmisión en vivo del partido.

TEMEN ROBO EN CAMERINOS

Algunos jugadores de los "zorros" expresaron su preocupación por sus objetos personales, ante la posibilidad de que los delincuentes también hayan ingresado a robar en los camerinos. Muchos se mostraron dubitativos y no sabían si continuar en la banca de suplentes y ir y revisar sus objetos de valor.