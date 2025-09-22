Paolo Guerrero espera jugar ante la U. de Chile: "Quiero estar este jueves"

El delantero de Alianza Lima, Paolo Guerrero, se pronunció sobre el trascendental encuentro de este jueves entre el cuadro íntimo y la Universidad de Chile, por la vuelta de los Cuartos de Final de la Copa Sudamericana.

En declaraciones a la prensa, el "Depredador", consciente de que el empate sin goles en matute no fue un resultado favorable, reconoció que se juegan el todo o nada en su visita al estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso.

"Somos conscientes de que el jueves nos jugamos muchas cosas, y como tal, el grupo quiere hacer historia con el más grande del Perú. Queremos seguir ilusionados con esta Copa Sudamericana", expresó.

¿ESTARÁ EN EL PARTIDO?

Por otra, parte, Guerrero expresó su deseo de poder jugar en el encuentro ante los chilenos, tras no estar presente en el duelo de ida en Matute por problemas físicos: "Yo estoy trabajando muy fuerte, yo quiero estar este jueves", sostuvo.