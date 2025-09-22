Ousmane Dembélé se impone a Lamine Yamal y se consagra con el Balón de Oro 2025

¡La espera termino! En una ceremonia realizada en Francia, Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro 2025 al imponerse en las votaciones al jugador del Barcelona Lamine Yamal. El atacante del Paris Saint Germain (PSG) recibió el trofeo por parte de Ronaldinho.

Tras recibir el galardón, el popular ‘Mosquito’ agradeció a sus compañeros de equipo, quienes lo ayudaron a poder conseguir este galardón. Además, no olvido su paso por Borussia Dortmund, club al cual le dio las gracias por su formación deportiva.

¿CÓMO QUEDARON LOS PRIMEROS 10 LUGARES?

Ousmane Dembélé (1), Lamine Yamal (2), Vitinha (3), Mohamed Salah (4), Raphinha (5), Achraf Hakimi (6), Kylian Mbappé (7), Cole Palmer (8), Gianluigi Donnarumma (9) y Nuno Mendes (10), fueron los que llenaron el top.

Cabe mencionar que, Ousmane Dembélé consigue su primer Balón de Oro en su carrera deportiva, mientras que aunque Lamine Yamal no se alzó con este galardón, el jugador de 18 años se consagró con el Premio Kopa (al mejor futbolista joven).