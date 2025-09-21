En lo más alto: Perú se consagra campeón de la Copa Internacional Azteca de fútbol para ciegos

Son enormes. La selección peruana de fútbol para ciegos escribió una de sus más importantes páginas en la historia de este paradeporte al consagrarse campeón de la Copa Internacional Azteca, luego de derrotar en la gran final a Brasil 3-1 en la definición por penales.

El partido fue disputado de principio a fin y el equipo peruano supo controlar los avances de la representación brasileña para mantener el 0-0 y llegar hasta la definición por penales, donde la escuadra nacional fue más efectiva ganando por 3-1.

La Asociación Nacional Paralímpica del Perú (ANPPERU), que recibe un importante apoyo del Instituto Peruano del Deporte (IPD) para la preparación de sus paradeportistas, detalló que Rony Estrada, Francesco Pérez y Brayan Bartolo consiguieron los tantos de la victoria, mientras que el golero Ángel Machado detuvo el segundo penal brasileño ejecutado por Marco Antonio da Silva. El único gol de Brasil, multicampeón paralímpico, fue logrado por Gabriel Batista.

Es la victoria más importante obtenida por la selección nacional que dirige Felipe Ramírez, con la asistencia de Wilson Paredes.

Estos son los campeones peruanos: Brayan Bartolo, Francesco Pérez, Rony Estrada, Alfredo de la Cruz, Bringham Vásquez, Deynner Maluquiz, Yonny Mirasay, Geovanny Torres, Luis Ángel Machado, Jorge Parco.

Los resultados de Perú en la competencia fueron los siguientes: Perú – México juvenil (3-0), Perú – México (3-0), Perú Estados Unidos (4-0), Perú – Chile (1-1), Perú – Brasil (0-0/3-1 en definición por penales).