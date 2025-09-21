Ricardo Gareca consultado sobre volver a dirigir la escuadra bicolor: No, es una etapa cerrada

Luego que la Federación Peruana de Fútbol comunicara que Manuel Barreto será el entrenador interino de la blanquirroja, nuevamente comenzó a sonar el nombre Ricardo Gareca para dirigir al combinado patrio.

Actualmente, el “Tigre” se encuentra evaluando distintas propuestas laborales que le llegan, principalmente de clubes. Como se sabe, en junio pasado dejó de ser DT de Chile, no lograr clasificar al mundial 2026.

BUSCAN OTRO ESTILO

Por ello fue consultado si dirigiría nuevamente la bicolor. “No, en Perú, 7 años y medio fueron muchas sensaciones y es una etapa cerrada, al menos en esta situación en la que vive actualmente Perú”, señaló.

“Ellos buscan otro estilo y otra forma de trabajar, cosa que es totalmente respetable”, agregó el estratega argentino en amplia entrevista con el programa El Vbar de Caracol Radio.

AMÉRICA DE CALI

Sobre la posibilidad de dirigir a América de Cali, señaló que se lo propusieron, pero actualmente no hay nada. "Sí, pero yo ya tenía la palabra con la Selección de Chile en el momento que llamó la gente de América", declaró.